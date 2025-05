Ednaldo Rodrigues envia ao STF desistência de recurso para voltar à presidência da CBF

A defesa de Ednaldo Rodrigues, ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira (19), uma manifestação em que desiste de um recurso contra a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que o destituiu do cargo.

O documento foi encaminhado ao ministro Gilmar Mendes, relator no STF de ações sobre o comando da CBF.

Na manifestação enviada pelos advogados, Ednaldo tomou a decisão “movido pelo profundo desejo de restaurar a paz no futebol brasileiro”, além de informar que sua vida familiar “tem sido abalada por equívocos públicos, interpretações distorcidas e insinuações injustas, maledicentes e criminosas”.

Segundo os advogados, as insinuações em questão estão sendo “orquestradas e coordenadas por diversos grupos, que nunca se contentaram com o fato de o futebol brasileiro ter rompido com oligarquias e de passar a ter transparência e governança”.

“[Ednaldo requer] que que seja tornada sem efeito a petição anteriormente protocolada em seu próprio nome petições em que impugnava a última decisão monocrática, expedida pelo desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro”, diz o pedido.

O documento também destaca que Ednaldo não está concorrendo nem apoiando qualquer candidato ao cargo de próximo presidente da CBF na eleição convocada, e que deseja “boa sorte” a quem assumir a gestão do órgão.

