Em 2024, Justiça do Trabalho em MS resolveu 90% dos processos recebidos

O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT/MS) publicou seu Relatório de Gestão referente ao exercício de 2024. O documento apresenta dados sobre a gestão de processos, cumprimento de metas e investimentos realizados durante o ano, além de informações financeiras e orçamentárias.

No que diz respeito ao desempenho dos processos, o TRT/MS obteve bons resultados. As 26 Varas do Trabalho receberam 27.910 processos e solucionaram 25.302, o que representa uma taxa de resolução de 90,66%. No segundo grau, a resolução foi ainda maior, atingindo 97,78% dos processos julgados. No total, o tribunal resolveu 9.106 dos 9.313 processos recebidos.

O tribunal também alcançou 90,48% de cumprimento das metas do Plano Estratégico e 100% das metas nacionais do Poder Judiciário, destacando-se pela eficiência na gestão dos recursos públicos e no alinhamento às políticas públicas estabelecidas.

O TRT/MS foi premiado na categoria Ouro do Prêmio CNJ de Qualidade, alcançando 87,4% da pontuação máxima, e obteve nota máxima no Índice de Desempenho do Sistema (IDS). Além disso, o Índice Nacional de Gestão de Desempenho (IGest) colocou o tribunal na 5ª posição no ranking nacional, com 14 das 26 unidades de Mato Grosso do Sul figurando entre as 25% melhores do Brasil.

Em relação aos custos, o tribunal teve um total de R$ 342.170.383,12 em despesas no ano. A maior parte dos recursos foi destinada à 1ª instância judicial (50,4%), seguida pela 2ª instância (33,33%). Os custos com pessoal ativo representaram 69,81% do total. Além disso, o tribunal pagou R$ 2.257.162,36 em honorários periciais.

Os principais investimentos realizados em 2024 somaram R$ 5,552 milhões, sendo destinados principalmente à aquisição de tecnologias da informação e comunicação, além de móveis e equipamentos permanentes.

Segundo o presidente do TRT/MS, desembargador Tomás Bawden de Castro Silva, “o Relatório de Gestão de 2024 do TRT da 24ª Região apresenta, além dos números, histórias de justiça, vidas transformadas e conflitos solucionados. Nosso trabalho, pautado pela eficiência e humanização, proporcionou paz e segurança a milhares de cidadãos", destacou.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também