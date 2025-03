Em aÃ§Ã£o de 2023, mais uma vez JustiÃ§a vai contra aumento de Adriane Lopes

Em decisão recente, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) manteve a suspensão do reajuste salarial da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), e sua vice-prefeita, conforme a Lei nº 7.005/2023.

Esta lei, que foi promulgada em 28 de fevereiro de 2023, fixava salários de R$ 35.462,22 para a prefeita, R$ 31.915,80 para o vice-prefeito e R$ 30.142,70 para secretários municipais e dirigentes de autarquias, com efeitos financeiros a partir de 1º de março de 2023.

A suspensão do reajuste foi determinada após uma ação movida pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). Com a decisão do TJMS, a Lei nº 7.005/2023 foi suspensa por meio de uma liminar, mantendo os salários nos valores anteriores, R$ 21.263,62 para a prefeita, R$ 15 mil para o vice-prefeito e R$ 11.600 para os secretários municipais. A decisão teve três votos contrários dos desembargadores Nélio Stábile, Paschoal Carmello Leandro e João Maria Lós.

Outra Ação na Justiça

Além disso, uma nova ação está em andamento no TJMS, relacionada à Lei nº 7.006/2023, que fixava novos valores para os salários dos gestores públicos a partir de 1º de fevereiro de 2025. De acordo com essa lei, a prefeita passaria a receber R$ 41.845,48 e o vice-prefeito R$ 37.658,61. A prefeita Adriane Lopes entrou com uma ação contestando esse aumento, alegando que ele pode gerar o chamado "efeito cascata", impactando as despesas.

Embora ambas as leis tratem de temas semelhantes, as ações são processos distintos. A decisão recente do TJMS se refere exclusivamente à Lei nº 7.005/2023, enquanto o processo sobre a Lei nº 7.006/2023 ainda está em tramitação, mas também está com liminar suspendendo seus efeitos. Assim, os salários continuam congelados.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Saiba Mais Política Adriane vai à Justiça para barrar aumento do próprio salário

Reportar Erro

Saiba Mais Política Adriane vai à Justiça para barrar aumento do próprio salário

Deixe seu Comentário

Leia Também