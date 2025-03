Em novo jÃºri, homem Ã© inocentado por participaÃ§Ã£o na morte de adolescente na Capital

Em decisão proferida nesta sexta-feira (7), Leandro Alves do Nascimento, de 31 anos, foi absolvido em júri popular da acusação de envolvimento no assassinato de Wando Maximiano Nunes, de 17 anos. O crime ocorreu em 23 de setembro de 2018, na região do bairro Jardim Campo Alto, em Campo Grande.

Conforme dados processuais, Wando foi morto com disparo de arma de fogo, que atingiu sua cabeça. Após o crime, o corpo da vítima foi ocultado em uma área erma, localizada sob a Ponte do Córrego Lageado, na região do bairro Itamaracá, em uma estrada vicinal próxima ao Viaduto da BR-163. A Polícia Civil encontrou o cadáver no mesmo dia, em condições que indicavam tentativa de ocultação do crime.

Leandro Alves do Nascimento foi inicialmente condenado por sua participação no crime. Ele foi acusado de ter colaborado na ocultação do corpo de Wando, juntamente com outros dois réus, Alex Alexandre Marques Moreno, que teria sido o autor do disparo fatal, e Lindomar Moreira dos Santos, que também ajudou na ocultação do cadáver.

Após a condenação inicial, Leandro recorreu da decisão, e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) determinou um novo julgamento, que aconteceu nesta sexta-feira. Durante o novo júri, a Promotoria de Justiça, representada pela promotora Luciana do Amaral Rabelo, sustentou a tese de coação moral irresistível, alegando que Leandro havia sido forçado a agir sob pressão externa.

A defesa, por sua vez, sob a condução do defensor público Rodrigo Antonio Stochiero Silva, endossou a mesma tese, acrescentando também a alegação de inexigibilidade de conduta diversa, argumentando que, apesar de sua participação no crime, Leandro não tinha outra opção senão seguir a ação imposta pelos outros envolvidos.

Em sua decisão, o Conselho de Sentença, formado por jurados, acolheu as teses apresentadas pela acusação e pela defesa e, por maioria de votos, optou pela absolvição de Leandro Alves do Nascimento. O juiz Aluizio Pereira dos Santos, responsável pela sentença, declarou que a pretensão penal do Ministério Público foi julgada improcedente, e a absolvição foi confirmada.

Em videoconferência, Alex Moreno, o réu responsável pelo disparo que matou Wando, admitiu a autoria do crime, mas alegou que o disparo foi acidental. Com a absolvição de Leandro Alves do Nascimento, o julgamento foi concluído.

Em outro momento processual, Lindomar Moreira dos Santos, que havia sido pronunciado por ocultação de cadáver, foi absolvido. Já Alex Alexandre Marques Moreno, autor do disparo fatal, foi condenado a 21 anos de prisão pelo homicídio de Wando, após admitir o crime e alegar que o disparo foi acidental.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também