Na manhã de quinta-feira, dia 14, a empresária Laís Fernanda Silva dos Santos, de 27 anos, foi presa pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (DECON), sob a suspeita de comercializar carne e outros produtos inadequados para consumo. A operação policial mirou um mercado situado na Rua Rio Negro, no bairro Vila Margarida, em Campo Grande.

Laís Fernanda negou as acusações em interrogatório. Segundo ela, a denúncia que levou à sua prisão pode ter partido de alguma instituição escolar. A empresária adquiriu a empresa há cerca de cinco meses, a qual, segundo a polícia, supre alimentos para escolas e órgãos públicos por licitações.

Após passar por audiência de custódia nesta sexta-feira (15), o juiz Eduardo Eugênio Siravegna Junior determinou sua soltura mediante o pagamento de fiança, estipulada em R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Laís efetuou o pagamento e está em liberdade para responder às acusações.

Além disso, o juiz estabeleceu algumas medidas cautelares, incluindo a proibição de comparecer a atos do processo, obstruir seu andamento, descumprir eventuais medidas cautelares impostas, resistir à ordem judicial, cometer nova infração penal dolosa, bem como não poderá mudar-se ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência sem comunicar as autoridades. Também foi determinada a proibição de comercialização de produtos em desconformidade com a legislação em seu estabelecimento comercial.

O caso continua sob investigação pelas autoridades competentes.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também