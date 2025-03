Empresário acusado de corrupção em Sidrolândia volta a usar tornozeleira

O empresário Ricardo José Rocamora Alves, investigado na Operação Tromper, voltou a usar tornozeleira eletrônica nesta segunda-feira (24), após ficar cerca de 70 dias sem o equipamento.

O monitoramento eletrônico foi retirado no dia 9 de janeiro deste ano pela AGEPEN (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), sem justificativa, segundo a promotora de Justiça Bianka Machado Arruda Mendes.

A promotora questionou a remoção do dispositivo, afirmando que a desativação foi feita "sem qualquer razão", e solicitou que a tornozeleira fosse recolocada. A juíza Larissa Ribeiro Fiuza determinou que a AGEPEN preste esclarecimentos sobre o caso no prazo de cinco dias e apresente relatórios dos últimos 12 meses do monitoramento no prazo de 15 dias.

Alves é um dos investigados na Operação Tromper, que apura um esquema de corrupção envolvendo fraudes em licitações na Prefeitura de Sidrolândia. Ele é suspeito de integrar uma organização criminosa que manipulava contratos públicos, com desvios milionários.

O vereador Claudinho Serra (PSDB) é considerado o líder do grupo, e o empresário seria parte de uma rede que favorecia empresas ligadas aos envolvidos. O monitoramento eletrônico de Alves foi autorizado judicialmente desde abril de 2024, com prorrogações. O caso segue tramitando na Justiça.

