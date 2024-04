Empresário vira réu por importunação sexual contra mulher em elevador

O empresário Israel Leal Bandeira Neto, flagrado por uma câmera tocando nas partes íntimas de uma nutricionista dentro de um elevador em Fortaleza, virou réu pelo crime de importunação sexual. No dia 27 de março, a Justiça aceitou a denúncia oferecida pelo MPCE (Ministério Público do Ceará). O pedido de prisão preventiva ainda não foi analisado.

O caso

No dia 15 de fevereiro deste ano, o empresário foi flagrado por câmeras de um prédio comercial do bairro Aldeota ao praticar um ato de importunação sexual contra a nutricionista. O caso foi denunciado por ela por meio de boletim de ocorrência.

No vídeo, ele aparece parado ao lado de Larissa e sem fazer contato com ela enquanto eles descem juntos. O empresário toca as nádegas da vítima no momento em que ela está saindo do elevador.

Por meio de vídeos, a nutricionista partilhou a situação nas redes sociais. As imagens passaram a circular com frequência nas redes sociais. Nos relatos, a vítima contou que havia terminado de trabalhar quando pegou o elevador para deixar o prédio comercial.

Depois da repercussão do caso, a empresa M7 Investimentos, da qual Israel Leal Bandeira era sócio, resolveu afastar o empresário.

Sobre o caso, a defesa de Israel Leal chegou a se manifestar por meio de nota antes que ele fosse denunciado pelo Ministério Público. "A defesa do Senhor Israel Leal Bandeira Neto informa que este não possui antecedentes criminais e que declara profundo arrependimento e desejo de se retratar perante a vítima pelo fato ocorrido que decorreu de um erro sobre a pessoa, pois o investigado imaginou tratar-se de outra mulher com quem tinha intimidade", afirmava a nota.

