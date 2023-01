Entrada de ônibus com manifestantes ficam proibidas em Brasília

Até 31 de janeiro está determinantemente proibida a entrada de ônibus e caminhões com manifestantes no Distrito Federal. Ordem vem de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), decisão foi tomada como medida preventiva após os atos terroristas realizados neste domingo (8) em Brasília, que contaram com invasão e vandalização de prédios públicos. Decisões foram publicadas na madrugada desta segunda-feira (9).

Moraes determinou também a apreensão e bloqueio de todos os ônibus identificados pela Polícia Federal, que trouxeram os vândalos para o Distrito Federal. Segundo a decisão, os proprietários deverão ser identificados e ouvidos em 48 horas, apresentando a relação e identificação de todos os passageiros.

Redes sociais

Diante da destruição provocada em Brasília e da viralização das imagens em perfis bolsonaristas, Alexandre de Moraes também deu duas horas para que Facebook, TikTok e Twitter bloqueassem ao menos 18 perfis ligados às invasões. O não cumprimento da decisão implica em multa diária de R$ 100 mil.

Governador do DF

A mesma decisão de Moraes determinou o afastamento por 90 dias do governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha sob a justificativa de descaso de omissão. A vice, Celina Leão, assume o Executivo local nesse período.

*Com informações Agência Brasil

