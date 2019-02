Escola Judicial de MS capacitou servidores do Judiciário

Da redação com assessoria

Na semana passada, a Escola Judicial de Mato Grosso do Sul (Ejud-MS) realizou duas capacitações para 27 servidores do Poder Judiciário, todos direcionados àqueles que buscam mais conhecimento e agilidade no cumprimento de suas funções diárias.

O primeiro curso foi o de “Direito de Família: Conceitos Teóricos e Aplicação Prática nas Varas de Família – 1ª Turma”, realizado de segunda (4) a quinta-feira (7). A instrução dos 12 alunos participantes ficou sob responsabilidade do analista judiciário Bruce Lee Simões, e do assessor jurídico de juiz Diego Vilella Ferreira. O objetivo principal foi propiciar conhecimento técnico-jurídico acerca dos princípios do direito de família abordando a família atual e a nova feição constitucional.

Seguindo as capacitações, na sexta-feira (8), 15 servidores participaram do “Treinamento Alura”, realizado no Laboratório III da Escola Judicial. No total, foram 27 servidores capacitados nesta semana e todos receberam certificado emitido pela Ejud-MS.

De acordo com a assessoria, dessa maneira a Escola Judicial de Mato Grosso do Sul segue em seu objetivo de treinar e atualizar os servidores do Poder Judiciário de MS.

