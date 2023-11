Escrivã será indenizada por ex-marido após tentativa de feminicídio em MS

Uma escrivã da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, F. D. F., de 42 anos, será indenizada pelo ex-marido, um caminhoneiro, após episódios de violência doméstica. A decisão foi proferida pelo juiz Plácido de Souza Neto, da 2ª Vara Cível.

A vítima relatou à Justiça que a união estável com o réu durou 17 anos e 3 meses, resultando no nascimento de um filho. Durante esse período, alegou ter enfrentado episódios de violência física e verbal, destacando o comportamento ciumento, violento e agressivo do ex-marido.

Em janeiro de 2022, uma discussão iniciada pelo réu levou a vítima a sair de casa. O casal teve uma nova discussão sobre a posse de uma caminhonete resultou em agressões verbais e físicas. A vítima tentou deixar a garagem, mas foi impedida pelo agressor, que chegou a atropelá-la ao acelerar o veículo, causando lesões.

O ex-marido foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio em 16/01/2022. A escrivã, precisou se afastar do trabalho por 60 dias devido às lesões, incluindo fraturas na mão e pé, além de escoriações, hematomas e cortes na cabeça.

Diante dos elementos, comprobatórios, o réu foi condenado a pagar R$ 25.000,00 a título de danos morais. Além disso, deverá indenizar a vítima em R$ 10.000,00 por danos estéticos, e ainda o ressarcimento de R$ 862,60 por danos materiais.

