"Estamos aqui para resolver problemas", diz Alexandre Magno sobre MP

O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, Alexandre Magno, falou das expectativas para este ano durante uma entrevista, na manhã desta quarta-feira (4), na Rádio Educativa.

Reeleito em março de 2022, Alexandre teve resultado histórico com 97% de aprovação da classe. Para esse novo ciclo, o mandatário espera continuar desempenhando seu papel fazendo a diferença na vida da sociedade.

"Nós estamos aqui para resolver problemas e estar presente na vida da sociedade, respeitando garantias e direitos fundamentais de todos os cidadãos, ate os réus, protegendo a sociedade, especialmente os mais carentes. Esse é o MP que me da o maior prazer em falar que sou procurador e quero terminar meu mandato fazendo a diferença" afirmou.

Em relação ao antigo biênio, o procurador acredita que as lições adquiridas durante a pandemia foram de grande valia e aprendizado para o crescimento da instituição, segundo ele, neste período foi a oportunidade da população conhecer de perto o trabalho desenvolvido pelo Ministério Publico.

"A pandemia foi uma oportunidade de mostrar a cara do ministério público, se aproximando da sociedade e se comunicando, aprendemos ter responsabilidade um com o outro, uma dessas formas foi através do serviço virtual, nenhuma instituição é feita pra si própria, precisamos estar presente na vida das pessoas" enfatizou.

Alexandre ainda destacou a missão e papel do órgão como instituição,visto que ainda há muitas duvidas por parte da população.

"O Ministério Público é quem cobra, fiscaliza o próprio poder público, é uma instituição independente, com papel de fiscalizar as próprias instituições e leis. Temos que tomar cuidado, o direito tem que servir a sociedade e não servir ao poder, não servir como instrumento de controle em massa apenas dos três P do poder, a Justiça tem que servir a todos, até os ricos e poderosos, mas não pode ter colorido partidário, opção politica e tem que fazer o que é certo, olhando para todos" concluiu.

