Estudantes de nível superior podem se inscrever para estágio remunerado no TJMS

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) abriu inscrições para processo seletivo de estágio remunerado para estudantes de nível superior. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo portal eletrônico da Universidade Patativa do Assaré, no período de 9 a 29 de junho de 2025, até as 23h59 (horário de Brasília).

O processo seletivo será realizado em etapa única, por meio de prova objetiva on-line, de caráter eliminatório e classificatório. A prova estará disponível no sistema da Universidade Patativa do Assaré no dia 6 de julho de 2025, das 00h às 23h59, não sendo permitida a realização após essa data.

Os aprovados atuarão em estágio na cidade de Campo Grande, nas unidades do TJMS, com atividades distribuídas conforme a demanda administrativa e disponibilidade orçamentária. A jornada de estágio será de 25 horas semanais, em cinco horas diárias, compatível com o horário escolar do estagiário.

O valor da bolsa-auxílio é de R$ 855,50 por mês, acrescido de auxílio-transporte mensal de R$ 217,80, totalizando R$ 1.073,30. As vagas são destinadas a estudantes dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social (Jornalismo e Publicidade e Propaganda), Direito, Engenharia Civil e Serviço Social.

Mais informações e o edital completo podem ser consultados no site:

https://universidadepatativa.com.br/site/processo-seletivo-para-estagio-remunerado-de-nivel-superior-no-poder-judiciario-do-estado-do-mato-grosso-do-sul-edital-01-2025/

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também