"Eu não entendo até hoje", diz mãe de rapaz que matou Karolina e amigo dela na Capital

“Eu não entendo até hoje”, mãe de Messias Cordeiro da Silva, de 25 anos, acusado do feminicídio de Karolina Silva Pereira, de 22 anos e homicídio do colega de trabalho dela, Luan Roberto de Oliveira, de 24 anos, em abril deste ano.

Hoje (30), acontece a segunda Audiência de Instrução e Julgamento, na 2ª Vara do Tribunal do Júri, onde Messias, ainda encara as testemunhas de acusação nesta etapa.

No saguão do Fórum, sua mãe, Claudineia Cordeiro, comentou que a não aceitação do relacionamento de Messias e Karolina, pela mãe da jovem, teria ‘agravado’ a mente e o coração do rapaz. “Infelizmente a mãe dela não aceitava o relacionamento deles. Chamava ele de pobre. Ele tava desempregado e ficava falando coisas que foi agravando a mente e o coração do meu filho. E chegou o ponto que chegou”.

Ao falar do filho, Claudineia disse que o rapaz era um menino carinho, amoroso e simpático.

“Ele era o protetor dos irmãos, meu protetor. Me defendia em brigas domésticas com o pai dele. Defendia os irmãos. Talvez isso pode ter sobrecarregado também a vida dele ao longo do tempo e a gente não percebeu”, comentou.

Ainda segundo a mulher, Messias teria ficado abalado emocionalmente após o tempo que serviu ao Exército Brasileiro. Apresentando um forte desequilíbrio emocional, o rapaz teria inclusive tentado tirar a própria vida.

Noite do crime – Dizendo ter sido pega de surpresa por tudo que aconteceu, Claudineia contou à imprensa que Messias contou ter perdido a cabeça ao ver Karoline beijando Luan.

“Ele falou: ‘mãe, fiz merda. Matei a Karol e atirei no cara que ela tava beijando. Na hora que eu vi eles se beijando, eu fiquei cego, perdi a noção do tempo. Eu não sei o que passou na minha cabeça’. Ele falava em desespero, tanto que me ligou andando na rua”, relata.

A pedido da mãe, Messias foi para a casa dela, onde chegou completamente transtornado. Após isso, ele recebeu apoio dos pais para tentar fugir.

Crime – Karolina e Luan chegavam em casa na madrugada de 30 abril, cada um em uma moto diferente, quando foram pegos de surpresa pelo ex-namorado da jovem.

O autor do crime então realizou disparos na direção dos dois, atingindo Luan, que morreu no local, no peito, e Karolina no pescoço e cabeça.

Deixe seu Comentário

Leia Também