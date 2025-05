EUA envia ofício sobre atuação de Moraes ao Ministério da Justiça

O Ministério da Justiça confirmou, nesta sexta-feira (30), que recebeu um ofício do governo dos Estados Unidos que se refere a atuação ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo o portal g1, o documento não passou pela embaixada dos Estados Unidos no Brasil e foi encaminhado diretamente do Departamento de Justiça dos EUA para o Ministério da Justiça brasileiro.

O jornal The New York Times havia relatado nesta semana que Moraes passou a ser alvo de atenção oficial do governo dos Estados Unidos, com parlamentares conservadores pressionado autoridades para que Moraes seja investigado, e possivelmente sancionado, por decisões que envolvem o bloqueio de contas em redes sociais e medidas contra aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ainda segundo o jornal norte-americano, o Departamento de Estado dos EUA estuda uma política que restringiria vistos de autoridades estrangeiras envolvidas em censura a conteúdos protegidos por liberdade de expressão, o que poderia afetar o ministro brasileiro.

