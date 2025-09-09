Menu
Justiça

Ex-gerente de padaria é condenada a indenizar funcionária acusada de furto

O acusado pagará R$ 5 mil de indenização por danos morais, caso aconteceu em Jardim

09 setembro 2025 - 19h33Taynara Menezes
A decisão foi proferida pelo juiz substituto Ricardo Achutti Poerner, da1ª Vara da comarca de JardiA decisão foi proferida pelo juiz substituto Ricardo Achutti Poerner, da1ª Vara da comarca de Jardi   (Foto: Reprodução)

Um ex-gerente de padaria foi condenado a pagar R$ 5 mil de indenização por danos morais a uma ex-funcionária acusada de furto. A decisão foi proferida pelo juiz substituto Ricardo Achutti Poerner, da 1ª Vara da comarca de Jardim.

De acordo com o Tribunal de Justiça, em fevereiro de 2021, a funcionária encontrou um celular na loja, esquecido por um cliente, levou para casa para identificar o proprietário, providenciando a devolução.

Segundo a vítima, a gerente convocou uma reunião, acusou-a de furto de forma alterada e não permitiu esclarecimentos, causando constrangimento e pressão psicológica, o que levou a trabalhadora a pedir demissão.

A ré alegou que a funcionária descumpriu normas internas e que não houve acusação de roubo, apenas reforço das regras da empresa. Testemunhas confirmaram, porém, que a gerente responsabilizou a autora pelo suposto furto, ameaçando registrar boletim de ocorrência, e que não havia norma clara sobre objetos esquecidos por clientes.

O juiz destacou que a gerente “humilhou a parte autora durante a reunião”, ultrapassando os limites da razoabilidade, caracterizando dano moral.

