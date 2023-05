Ex-ministro é condenado a pagar R$ 50 mil a Felipe Neto por falsa acusação

O deputado federal e ex-ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio foi condenado a pagar uma indenização de R$ 50 mil ao youtuber Felipe Neto após postagem em suas redes sociais, em 2020, onde o parlamentar relaciona o influenciar à pedofilia. As informações são do g1

Na época, Marcelo publicou em suas redes sociais postagens em que ele associava Felipe Neto à prática de pedofilia e insinuava que o youtuber criava livros pornográficos para crianças.

“Julgo procedente o pedido condenando o réu a excluir de suas redes sociais os comentários sobre o livro e a realizar retratação nos moldes acima definidos, tudo sob pena de multa diária de R$ 500, limitada, inicialmente, em R$ 10 mil; e ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 50 mil, acrescida de correção monetária pelos índices da CGJ desde esta data e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso”, diz trecho da decisão da juíza Alessandra Cristina Tufvesson, da 3ª Vara Cível do Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, Felipe Neto comemorou a vitória na Justiça.

BOM DIA!



Marcelo Henrique Teixeira Dias, ex-ministro do Turismo de Bolsonaro, foi condenado e terá que se retratar e me pagar 50 mil reais corrigidos.



Mais um q tentou me associar com pedofilia, ganhou a chance de provar na justiça e o resultado tá aí.https://t.co/VrqtyzbE8C — Felipe Neto (@felipeneto) May 1, 2023

A condenação ainda cabe recurso.

