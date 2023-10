Ex-prefeito de Rio Brilhante é multado por doar terrenos durante ano eleitoral

O ex-prefeito do município de Rio Brilhante, Donato Lopes da Silva, que exerceu a gestão entre os anos de 2009 a 2012, foi multado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) devido a doações irregulares de terrenos públicos. Os fatos que levaram a essa decisão foram denunciados pelo Sidney Foroni, que atuou como prefeito de Rio Brilhante de 2013 a 2016.

A equipe técnica do TCE-MS, em seu Relatório de Inspeção n. 8/2021, concluiu diversas irregularidades relacionadas às doações de terrenos públicos realizadas durante o ano eleitoral de 2012, o que contraria o disposto no art. 73, § 10 da Lei Federal n. 9.504 de 1997. Além disso, foram encontradas informações cadastrais incompletas e desatualizadas de vários contribuintes.

Foi constatado que as transações ocorreram durante o período eleitoral, desrespeitando a legislação vigente. Além disso, os processos que resultaram nas leis de doações careciam de elementos necessários à evidenciação de legítimo interesse público, devido à ausência de diversos documentos essenciais.

Verificou-se que o processo relacionado à Lei Municipal n. 1.694/2012 não tinha fundamentação legal para subsidiar a doação e não incluía especificações da construção e atividade, conforme previsto na Lei n. 1.1185 de 2001.

O TCE-MS destacou que a Constituição Federal proíbe expressamente a doação em questão no art. 19, inciso I, ao estabelecer que é vedado aos Municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar seu funcionamento ou manter relações de dependência ou aliança com eles ou seus representantes, ressalvada a colaboração de interesse público.

Diante de todas irregularidades, o TCE-MS decidiu pela procedência da denúncia apresentada por Sidney Foroni, prefeito municipal de Rio Brilhante durante o período de 2013 a 2016, contra Donato Lopes da Silva.

O ex-prefeito foi multado de acordo com o art. 42, inciso IX da Lei Complementar Estadual n. 160/2012, no valor de 60 (sessenta) UFERMS, devido à prática de ato administrativo sem os requisitos formais e materiais exigidos. Além disso, o sigilo processual foi quebrado.

A decisão do TCE-MS foi tomada por unanimidade e pode ser acessada na íntegra (aqui)

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também