Ex-presidente da CBF pede ao STF suspensão das eleições da entidade

Ednaldo Rodrigues, o ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta-feira (16) a suspensão das eleições convocadas para a eleição de um novo mandatário da entidade.

No mesmo dia, o vice-presidente e interventor na CBF, Fernando Sarney, afirmou que um novo nome para a presidência será escolhido em eleições marcadas para o dia 25 deste mês.

O afastamento de Ednaldo ocorreu na quinta-feira (15) por decisão proferida pelo desembargador Gabriel de Oliveira Zefiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), que levou em consideração a denúncia de falsificação da assinatura do ex-vice-presidente da entidade, Antônio Carlos Nunes de Lima, no acordo homologado pelo STF para encerrar a briga pelo comando da CBF.

“A realização de novo pleito apenas três dias antes do julgamento definitivo desta Corte representa, portanto, não apenas afronta à autoridade jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, mas sobretudo grave risco de nulidade superveniente, com consequências institucionais irreparáveis”, afirmaram os advogados de Ednaldo.

O pedido foi encaminhado ao ministro Gilmar Mendes, também relator da solicitação de Ednaldo Rodrigues para voltar ao comando da CBF.

