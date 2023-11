Ex-secretária de saúde de Paranaíba é condenada por irregularidades em prestação de contas

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) emitiu uma decisão condenatória e aplicou multa à ex-secretária municipal de saúde de Paranaíba, A. P. D. S. A., devido a irregularidades na Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Saúde, referente ao exercício de 2016.

A condenação foi fundamentada nas constatações da Divisão de Fiscalização, Auditoria e Procuradoria e Contas, que identificou falhas na prestação de contas, como:

1. Publicação Extemporânea de Documentos;

2. Correção e Republicação de Demonstrações Financeiras;

3. Ata Incompleta do Conselho Municipal de Saúde;

4. Divergência de Informações sobre Recursos Transferidos.

Diante das irregularidades apontadas, a Relatora do processo, Conselheira-Substituta Patrícia Sarmento dos Santos, votou pela irregularidade da Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Saúde, responsabilizando a ex-secretária.

Foi aplicada uma multa no valor de 15 UFERMS à gestora, com um prazo de 45 dias úteis para o recolhimento do valor ao FUNTC. O TCE-MS recomendou ainda que o atual gestor do Fundo Municipal de Saúde de Paranaíba observe rigorosamente o preenchimento dos demonstrativos contábeis e fiscais, garantindo transparência e cumprimento das normas legais.

O julgamento ocorreu de forma unânime, com a presença dos conselheiros e do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. O Conselheiro-Substituto Célio Lima de Oliveira declarou-se impedido de votar.

