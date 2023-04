Facebook é condenado a pagar usuário por conta invadida

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios condenou, no início deste mês, o Facebook a pagar R$ 1,5 mil a um usuário após ele ter sua conta do WhatsApp clonada e utilizado por um grupo de criminosos em diversos golpes.

No processo, os advogados explicaram que “os estelionatários, de posse dos dados pessoais, ofereciam cartões de crédito a diversas pessoas com finalidade de obter vantagem ilícita, em detrimento da sua imagem e reputação”, o que a justiça classificou como uma falha de prestação de serviços por parte da empresa.

Os golpes vinham sendo aplicados através da conta invadida desde agosto de 2021.

Segundo a decisão, a indenização deve ser paga porque a aplicação dos golpes resultou no nome da vítima sendo atribuído às práticas ilegais por parte das vítimas, acarretando “indignação e angústia que fogem aos meros aborrecimentos do cotidiano, sobretudo diante do descuido com os dados da parte autora, cujo sigilo violado causou-lhe também prejuízos à sua imagem e honra”.

“A vítima teve o seu nome usado para a aplicação de golpes, dando brecha para que os afetados, inadvertidamente, acusassem o indivíduo pelas práticas ilegais”, diz trecho da decisão.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também