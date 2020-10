Fachin julgará recurso de Reinaldo no STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) designou o ministro Edson Fachin, como relator do pedido de habeas corpus do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) protocolado na corte. Fachin foi relator em 2017 na delação premiada da JBS a pedido de Reinaldo.

O governador é suspeito de recebimento de propina no processo originado na delação do JBS. A denuncia foi feita pela subprocuradora-geral da República, Lindôra Araújo, que além de Azambuja, apontou também mais 23 pessoas.

A defesa de Azambuja ingressou com o pedido no Supremo para suspender a tramitação da Ação Penal 980 no STJ até a decisão sobre o envio do caso para o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.

Deixe seu Comentário

Leia Também