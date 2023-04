Família de Marília irá processar Google e Facebook após fotos do IML vazarem

O advogado de Marília Mendonça, Robson Cunha, afirmou nesta sexta-feira (14), durante entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, que irá processar o Google e o Facebook pela disseminação das imagens do corpo da cantora no Instituto Médico Legal (IML). As informações são da Coluna Leo Dias.

Além disso, o advogado informou que também criará um e-mail para que as pessoas possam denunciar sites, portais, perfis nas redes sociais e pessoas que estiverem compartilhando as imagens, que é crime.

“Eu estou recebendo muitas informações de pessoas que estão tentando ajudar de outras pessoas que estão fazendo esse compartilhamento, vamos divulgar um e-mail para captar tudo isso. Isso é para que as pessoas saibam que o crime não é só a divulgação deste conteúdo, mas também a propagação dele”, comentou o advogado.

As imagens vazadas se tratam da autopsia da cantora, que estavam sob os cuidados do governo de Minas Gerais. Porém, o advogado afirmou que aguardará um posicionamento do governo antes de seguir com uma possível ação legal.

“Nós estamos fazendo uma interpelação para que o governo primeiro se manifeste, preste um esclarecimento acerca disso. Até agora não recebemos nenhum posicionamento, o que a gente tem hoje são informações que colhemos através da nossa busca. Em segundo lugar, é buscar responsabilizar não só o agente que cometeu esse crime, como também o próprio estado”, comentou.

Vale lembrar que a divulgação de imagens e vídeos do corpo de pessoas falecidas é crime previsto no artigo 212 do Código Penal Brasileiro, com pena de 1 há 3 anos de prisão, além de multa.

