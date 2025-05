Faraó dos Bitcoins: Mais de 62 mil pessoas tentam reaver dinheiro investido

Mais de 62 mil pessoas que investiram na GAS Consultoria e Tecnologia, empresa de Glaidson Acácio dos Santos, o ‘Faraó dos Bitcoins’, tentam reaver o dinheiro investido após a Justiça do Rio de Janeiro confirmar a falência da companhia.

A decisão da falência foi proferida pela 5ª Vara Empresarial do Rio e assinada pelo juiz Arthur Eduardo Magalhães nesta sexta-feira (16). Segundo o levantamento mais recente da administração judicial da GAS, a dívida da empresa soma mais de R$ 3,8 bilhões.

De acordo com o estudo, 74% dos investidores fez aportes de até R$ 50 mil, com o valor total dos investimentos representando 26% do valor total da dívida. Outros 5$ dos credores possuem créditos acima de R$ 200 mil, e representam 39% do valor total da dívida.

A GAS havia entrado com pedido de recuperação judicial em maio de 2022, porém, em fevereiro de 2023, a 5ª Vara Empresarial do Rio decidiu antecipar os efeitos da falência, com isso, a empresa foi afastada de suas atividades e teve o vencimento antecipado das dívidas e a indisponibilidade de todos os bens particulares dos sócios, buscando garantir o pagamento de credores.

