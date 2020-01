Felipe Cogorno da Casa China estava em Londres, no dia em que teria praticado delito

Felipe Cogorno Alvarez, diretor do Grupo Cogorno, administrador do Shopping China, que está com prisão decretada pela Justiça Federal do Rio de Janeiro na operação Patrón, uma das fases da Lava Jato disse ao Ministério Público paraguaio em depoimento que estava em Londres, na Inglaterra, na data em que teria ajudado o doleiro Najun Turner ocultar US$ 500 mil.

Segundo o documento, Cogorno prestou depoimento na segunda-feira (30), acompanhado de seu advogado, Enrique Kronawetter, à unidade de delitos econômicos e anticorrupção do Ministério Público do Paraguai.

Felipe é dono da maior loja de importados da América Latina, que fica localizada em Pedro Juan Caballero, cidade vizinha de Ponta Porã. Ele apresentou documentos que, segundo ele, provam que estava em Londres, onde suas filhas estudam, no dia 29 de janeiro de 2019.

Segundo a investigação, Cogorno teria recebido os 500 mil dólares no mesmo dia, da noiva de Dario Messer , conhecido com o “doleiro dos doleiros”, Myra de Oliveira Athayde, em escritório de Assunção, capital do Paraguai.

Cogorno apresentou ao país vizinho cópias de passagens aéreas, carimbos em passaporte e certificado de movimento migratório. Pelos documentos, ele teria deixado o Paraguai no dia 27 de janeiro e retornado somente no dia 13 de fevereiro.

Ele ainda defendeu que conhece socialmente Dario Messer, mas sobre Najun Turner, ele disse que tem amizade há mais de 25 anos e que nunca fez negócios com ele e justificou que não conhece e nunca trocou mensagens ou ligações com Myra Athayde.

Ainda de acordo com o empresário, em depoimento ao Ministério Público paraguaio, as investigações têm “claras intenções de prejudicar sua imagem e sua grande trajetória comercial".

