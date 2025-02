Filho de ex-governador é nomeado para gabinete de conselheiro do TCE-MS

O advogado André Puccinelli Júnior, filho do ex-governador de Mato Grosso do Sul, André Puccinelli, foi nomeado para o cargo de Assessor de Conselheiro no Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS). A nomeação foi publicada no Diário Oficial do TCE-MS, na edição extra desta segunda-feira (3), por meio da Portaria “P” N.º 113/2025, assinada pelo presidente da Corte, Flávio Esgaib Kayatt.

André Puccinelli Júnior ficará lotado no Gabinete do Conselheiro Jerson Domingos, que atualmente ocupa o cargo de vice-presidente do TCE-MS. A remuneração para o novo cargo, conforme informações no portal da transparência do TCE-MS, será de R$ 17.074,08.

Além disso, a portaria também determina a exoneração de André Puccinelli Júnior do cargo anterior de Diretor da Consultoria Jurídica, com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2025. No cargo anterior, a remuneração bruta era de R$ 34.677,52, conforme a tabela de remuneração do TCE-MS.

