Filho de Renato Russo aciona o TikTok na Justiça por músicas em vídeos bolsonaristas

Giuliano Manfredini, filho do cantor Renato Russo, acionou extrajudicialmente a ByteDance, dona do TikTok, com um pedido de remoção de vídeos feitos por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro que tenham a música ‘Que País É Este’, do Legião Urbana, como trilha-sonora.

O pedido foi revelado pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo. No documento, Manfredini afirma que as postagens têm “caráter político e ideológico alheios” aos adotados pelo cantor.

O advogado de Giuliano, Henrique Ventureli, afirma que o produtor, como detentor dos direitos do patrimônio de Russo, não quer as músicas vinculadas à alguma ideologia política brasileira. “Não é do interesse do Giuliano, na condição de defensor do patrimônio do pai, que essa música seja vinculada a um ou outro lado da disputa política”, disse o advogado no documento.

No documento, o advogado cita vídeos como “comunista Flávio Dino é aprovado em sabatina e irá para o STF”, “o Brasil não tem mais conserto” e “milhões de votos silenciados”, todos com o sucesso do Legião Urbana como música de fundo.

Por se tratar de um pedido extrajudicial, o TikTok não tem obrigação de deletar o vídeo, mas o advogado espera que a empresa “atenda ao nosso pedido”, caso contrário, afirmou que irá “optar pela via judicial”.

Até o momento, o TikTok não havia comentado sobre o assunto.

