Filho do "Rei da Fronteira" será ouvido pela Justiça em processo da Operação Omertà

A Justiça de Mato Grosso do Sul agendou para o dia 12 de fevereiro, às 15h15, o interrogatório de Flávio Correia Jamil Georges, conhecido como “Flavinho”. Ele é filho de Fahd Jamil, o "Rei da Fronteira", e responde a uma ação movida pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Estado.

Flávio é acusado de envolvimento em crimes como organização criminosa armada, tráfico de armas de fogo, corrupção ativa, tortura, extorsão, homicídios, entre outros. A Operação Omertà, que investigava esse caso, revela que a organização criminosa teria sido chefiada por Fahd Jamil e seu filho Flávio. Os crimes atribuídos a eles envolvem tráfico de armas, corrupção, homicídios e outras atividades ilícitas.

Flávio Correia Jamil Georges responde ao processo em liberdade, com a medida cautelar de comparecimento quinzenal à Justiça. O caso segue sob a supervisão do juiz Roberto Ferreira Filho, da 1ª Vara Criminal.

Além de Flávio, outros acusados fazem parte da operação, como Jamil Name Filho, Benevides Cândido Pereira, Cinthya Name Belli, e outros. Jerson Domingos foi excluído da ação e teve seu caso encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) devido ao foro privilegiado, uma vez que ocupa o cargo de conselheiro do TCE-MS. Jamil Name Filho está preso em um presídio federal em Mossoró, RN.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Saiba Mais Justiça Jamil e “Jamilzinho” também têm prisão em nova fase da Omertà

Reportar Erro

Saiba Mais Justiça Jamil e “Jamilzinho” também têm prisão em nova fase da Omertà

Deixe seu Comentário

Leia Também