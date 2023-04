Final feliz: Filó é resgatado e volta para Agenor; assista

Após decisão judicial, a Capivara Filó foi finalmente devolvida ao influencer Agenor Tupinambá neste domingo (30), e deve retornar ao habitat natural onde vivia antes de ser entregue ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A ação que devolveu o animal à Agenor foi transmitida ao vivo pela deputada estadual Joana Darc (UNIÃO), que antes mesmo de conseguir a liberação do animal, já estava no local aguardando a decisão judicial.

A deputada chegou a invadir o local e conseguiu acesso à chave da porta ao local onde a capivara estava, porém, foi impedida pela polícia de ter acesso. “Eles ganharam tempo para impedir nossa fiscalização e obstruir a Justiça. Nesse armário tinham vários medicamentos vencidos, a gente tem a prova e vai comparar o antes e o depois”, afirmou a deputada.

Após discussões, Filó foi finalmente liberada para retornar para casa.

No caminho até o carro que os levaria até o aeroporto, Agenor e Joana Darc pararam para conversar com manifestantes, que pediam a soltura do animal.

“A Filó já está com a gente, já está no carro. Vamos levar ela imediatamente pro avião”, comentou a deputada.

Confira o vídeo do reencontro:

