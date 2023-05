Flávio Bolsonaro é condenado por vídeo que liga Lula ao demônio

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) condenou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o vereador de Cascavel, cidade do interior do Paraná, Rômulo Quintino (PL-PR), a pagarem uma multa de R$ 5 mil pela divulgação de vídeo que liga o presidente Lula (PT) ao demônio.

O recurso foi de autoria do partido do presidente, que entendeu que a divulgação dos vídeos por parte do parlamentar representa propaganda eleitoral negativa.

Na decisão, é determinado que haja a remoção imediata do conteúdo, caso ainda não tenha ocorrido.

Com isso, o senador e o vereador ficam condenados por divulgação de desinformação e propagação de informação falsa ligando o atual presidente a um pacto com o demônio.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também