Flávio Kayatt assume presidência do TCE-MS

O conselheiro Flávio Kayatt foi empossado como novo presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, em evento que aconteceu na noite desta sexta-feira (31). Ele ficará no comando da gestão pelo biênio 2025-2026.

Para os dois anos, o presidente terá ao seu lado, Jerson Domingos como vice-presidente e conselheiro Marcio Monteiro como corregedor-geral da Corte de Contas.

A nova gestão promete uma administração ainda mais próxima dos jurisdicionados. Kayatt discursou e agradeceu a todos os envolvidos para que ele pudesse assumir a presidência do TCE-MS. Ele também parabenizou pelos trabalhos anteriores que vinham sendo feito.

"Eu fiz questão de convidar cada pessoa que foi e que é importante em minha vida. Conto com o apoio do conselheiro Jerson [Domingos] que teve uma passagem muito interessante em sua presidência no Tribunal, e conto com o meu companheiro de todas as horas, que me apoia e que me orienta, meu amigo, meu irmão, Marcio Monteiro", disse.

O governador Eduardo Riedel também acompanhou a solenidade do evento e frisou que a mudança no comando do tribunal é uma "renovação de ciclo".

"O conselheiro Flávio tem todas as condições de assumir essa responsabilidade, porque é experiente na vida pública, vivenciou a casa e hoje está preparadíssimo para dar a sua contribuição numa instituição que é vital para o bom andamento da democracia, da gestão municipal, estadual", frisou.

