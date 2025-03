FÃ³rum de Nova Andradina abre inscriÃ§Ãµes para estagiÃ¡rios de Direito

O processo seletivo de estagiários da comarca de Nova Andradina destinado ao cadastro de reserva para estudantes do curso de Direito está com inscrições abertas. Os candidatos podem ir até o Foro da comarca até as 18 horas do dia 21 de março.

Podem participar do processo seletivo estudantes regularmente matriculados em Instituições de Ensino Públicas ou Particulares que estejam cursando do terceiro ao penúltimo semestre do curso no momento da convocação. Do total de vagas a serem preenchidas, 10% ficam reservadas às pessoas com deficiência.

As provas serão aplicadas no dia 23 de março, às 8 horas, no Fórum de Nova Andradina, e serão compostas por dez questões de direito e dez questões de língua portuguesa com duração de três horas. O candidato deverá estar no local da prova com, no mínimo, 30 minutos de antecedência portando documento de identificação com foto, protocolo de inscrição, lápis, borracha e caneta esferográfica de cor azul ou preta.

O gabarito das provas objetivas será divulgado 48 horas após a data de realização, a listagem com o nome e pontuação dos classificados será afixada na entrada do prédio do Fórum. O estudante que obtiver o percentual correspondente a 50% ou mais do total de pontos das provas será considerado aprovado, sendo que a convocação ocorrerá de acordo com a necessidade do Tribunal e respeitando a ordem de classificação.

O estágio terá duração de um ano com jornada de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira, com recebimento de bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte em valor que será estabelecido pela administração do Tribunal da Justiça.

Os interessados devem ficar atentos aos prazos e requisitos estabelecidos no edital disponível no documento anexo abaixo.

