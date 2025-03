FÃ³rum trabalhista de Campo Grande vai passar por correiÃ§Ã£o

A Secretaria da Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região fara, nos dias 1º e 2 de abril de 2025, correições ordinárias no Fórum Trabalhista de Campo Grande. As correições abrangerão a Seção de Cartas Precatórias, Atermação e Varas Itinerantes (SCOCAPI) e a 1ª Vara do Trabalho de Campo Grande.

Em 25 de abril de 2025, será realizada a correição da 2ª Vara do Trabalho de Campo Grande. Já no dia 29 de abril de 2025, será a vez da Vara do Trabalho de Chapadão do Sul passar pela correição.

O Desembargador Presidente e Corregedor estará disponível para atender partes, advogados, sindicatos, representantes do Ministério Público do Trabalho, da Ordem dos Advogados do Brasil e do público em geral.

Os interessados em participar da correição deverão enviar solicitação por e-mail até 24 horas antes da data agendada, informando um endereço de e-mail válido e número de celular com WhatsApp. As solicitações devem ser encaminhadas para o e-mail [email protected].

A correição visa avaliar o andamento dos processos, fiscalização de prazos de audiências e sentenças, além de averiguar os procedimentos adotados nas unidades. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3316-1787/(67) 3316-1788 ou pelo e-mail [email protected].

