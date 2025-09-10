Menu
Menu Busca quarta, 10 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

Fux considera improcedente acusação de organização criminosa contra Bolsonaro

Acusação de liderança de organização criminosa armada por Bolsonaro é considerada improcedente por Fux

10 setembro 2025 - 11h04Vinícius Santos     atualizado em 10/09/2025 às 11h04
Ministro Luiz Fux - Ministro Luiz Fux -   (Foto: Victor Piemonte/STF)

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta quarta-feira (10) pela incompetência da Corte para julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete acusados no caso conhecido como “trama golpista”.

No mesmo voto, Fux considerou improcedente a acusação de organização criminosa com emprego de armas, apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Para o ministro, não há demonstração de que os réus tenham praticado crimes organizados nem utilizado armas de fogo, requisito necessário para a tipificação do crime.

Fux também questionou a imputação de tentativa de golpe de Estado, classificando como “equivocada” a dupla acusação de atentado contra o Estado Democrático de Direito e organização criminosa.

Sobre o pedido de aumento de pena por uso de arma, o ministro afirmou que a denúncia não descreve qualquer situação em que os acusados tenham empregado armas de fogo, afastando a majorante em caso de condenação.

O voto de Fux vai na contramão da PGR, que atribuiu a Bolsonaro o papel de líder de uma suposta organização criminosa armada com objetivo de dar um golpe de Estado em 2022.

Placar

O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, votou pela condenação de todos os oito réus. Ele foi acompanhado pelo ministro Flávio Dino, que foi o segundo a votar.

Nesta quarta-feira (10), Luiz Fux é o terceiro a votar. Após ele, devem se manifestar os ministros Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

A sessão foi suspensa e deve ser retomada para que Fux conclua seu voto.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mulher é condenada a 6 anos de reclusão por matar ex-cunhado para proteger a irmã
Justiça
Mulher é condenada a 6 anos de reclusão por matar ex-cunhado para proteger a irmã
Corregedoria deve verificar in loco o funcionamento do TJMS
Justiça
CNJ determina que honorários advocatícios em precatórios sejam pagos individualmente
Sede do Gaeco - MPMS
Justiça
Operação Cascalho de Areia: Justiça aceita denúncia contra empresas
Ex-presidente do TCE-MS Cícero Antônio de Souza.
Justiça
Juiz condena ex-presidente do TCE-MS por improbidade e cassa aposentadoria
 Ministro Luiz Fux -
Política
Fux aponta incompetência do STF e defende anulação de processo contra Bolsonaro
Anderson morreu devido as graves ferimentos que sofreu
Justiça
Por matar vizinho espancado no bairro Moreninha, réu é condenado a 4 anos em regime aberto
Ministro do STF, Luiz Fux
Política
AO VIVO - Com voto de Fux, julgamento de Bolsonaro e aliados é retomado no STF
A decisão foi proferida pelo juiz substituto Ricardo Achutti Poerner, da1ª Vara da comarca de Jardi
Justiça
Ex-gerente de padaria é condenada a indenizar funcionária acusada de furto
STF; justiça
Justiça
STF rejeita habeas corpus apresentado por advogado de MS em favor de Bolsonaro
Luiz Gustavo da Silva Gonçalves -
Justiça
Juiz torna réu jovem acusado de matar padrasto a facadas em Campo Grande

Mais Lidas

Ismael foi assassinado a facadas no centro de Campo Grande
Polícia
Mãe relembra último abraço de Ismael, assassinado na Capital: 'Disse te amo'
O confronto aconteceu no começo da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Denunciado por bater na esposa, homem ataca PM com faca e é morto no Nashiville
Foto: Reprodução/Redes sociais
Polícia
Mulher ameaça vizinha com pistola do marido policial e casal vai preso
Passagem do parque na cidade de São Paulo antes de vir para Campo Grande
Cidade
Maior parque inflável vira atração da criançada em shopping de Campo Grande