Galvão Bueno tem contas bloqueadas e Justiça encontra apenas R$ 36,87

Pedro Molina, com informações do Uol

A Justiça de São Paulo bloqueou as contas bancárias pessoas do narrador Galvão Bueno devido ao não pagamento de uma multa, porém, deram de cara com um valor total de apenas R$ 36,87.

O processo que resultou no bloqueio das contas surge de um antigo sócio de Galvão em uma vinícola que mantinham na Itália, com representação no Brasil.

Alex Reiller de Moraes possuía 10% das cotas da empresa, porém, rompeu a sociedade com Galvão em 2018, porém, a empresa nunca foi encerrada e o nome do ex-sócio ainda constava no quadro societário.

No processo, Alex move a ação argumentando que ele está sendo prejudicado, já que não conseguia entrar em outra sociedade e corre o risco de ser responsabilizado por atos da vinícola.

Além disso, o narrador não teria entregue os documentos determinados pela Justiça dentro do prazo, resultado em uma multa de R$ 71,5 mil que ele não pagou, resultando no bloqueio das contas.

