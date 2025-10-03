Menu
Menu Busca sexta, 03 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

GCM afastado por agredir suspeito quer reconsideração da Justiça e arma de volta

Defesa de Rodrigo Tosta da Silva aponta omissões da Justiça e risco ao guarda sem armamento letal

03 outubro 2025 - 12h30Vinícius Santos
Reprodução / Reprodução /   (Vídeo das agressões )

O guarda civil metropolitano de Campo Grande, Rodrigo Tosta da Silva, afastado das funções após ser flagrado em vídeo agredindo um homem já detido no bairro Morada Verde, entrou com "recurso" na Justiça para retornar ao trabalho e ter sua arma funcional.

Rodrigo alega que o ato administrativo que retirou seu armamento impacta diretamente o exercício de suas funções e compromete sua segurança, bem como a da população. Ele cita a Lei nº 13.022/2014 e a Lei Orgânica Municipal, que preveem o porte de arma como prerrogativa da função.

A Justiça já havia negado pedido anterior para que Rodrigo voltasse às ruas e tivesse a arma devolvida. Desta vez, a defesa solicita que a decisão seja reconsiderada, alegando vícios formais na decisão administrativa, como a ausência de motivação clara para o afastamento e a retirada do armamento. 

Segundo a defesa, a decisão se limitou a mencionar a “gravidade dos fatos” e o artigo 247 da Lei Complementar nº 190/2011, sem detalhar a necessidade do afastamento preventivo, como evitar que o servidor influencie na apuração do caso.

A defesa também destaca que não houve manifestação sobre o “perigo de dano” decorrente da impossibilidade de exercer a função e da exposição à mídia, bem como a ausência de armamento letal, o que comprometeria a segurança do próprio servidor e da coletividade.

Rodrigo Tosta da Silva e o colega Jackson Alves Ramão, também flagrado nas agressões, respondem a Processo Administrativo Disciplinar (PAD). No novo pedido, a defesa solicita que a Justiça se manifeste expressamente sobre os pontos omissos e reconsidere a negativa, permitindo o retorno de Rodrigo às ruas e a devolução da arma funcional.

O caso ganhou repercussão em julho deste ano após a divulgação do vídeo, que mostra os agentes usando de agressão contra o suspeito de furto mesmo após ele estar imobilizado. As imagens foram amplamente divulgadas por veículos de imprensa, incluindo o JD1 Notícias.

Sobre o pedido de restituição da arma, a Justiça deve reanalisar a solicitação e decidir se acolhe ou não os embargos de declaração apresentados pela defesa de Rodrigo Tosta da Silva. Assista ao vídeo:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ministro Benedito Gonçalves -
Internacional
Ministro que declarou Bolsonaro inelegível sofre sanção dos EUA
Bolsonaro exibe tornozeleira -
Política
'Preso' em casa, Moraes manda defesa decidir se Bolsonaro quer dar entrevistas
Policial feminina -
Justiça
STF estabelece regras de altura para concurseiros a cargos de segurança pública
Foto: DPE-MS
Justiça
Van dos Direitos atenderá indígenas em Dourados na próxima semana
O autor do crime foi preso instantes depois
Justiça
Condenado por matar "Opalão do PCC" tenta anular julgamento em recurso
Homem enfrenta júri em Campo Grande por matar amigo da ex em bar
Justiça
Homem enfrenta júri em Campo Grande por matar amigo da ex em bar
Réu em alta velocidade segundos antes do acidente -
Justiça
Acusado de matar mulher em acidente pega 5 anos de prisão no semiaberto em Nova Alvorada do Sul
Sede do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul - TCE/MS
Interior
TCE multa prefeita de Água Clara por falhas no transporte escolar
Sede do TCE-MS -
Interior
TCE isenta ex-presidente da Câmara de Selvíria de devolver mais de R$ 100 mil
Gabriel foi atingido por vários tiros
Justiça
Execução de Gabriel Jordão no bairro Moreninha tem reviravolta na Justiça

Mais Lidas

JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
O caso aconteceu no final da manhã de hoje
Polícia
Homem morre dentro de carro ao ser baleado na cabeça em Campo Grande
Luis Carlos Perez Junior
Geral
Homem que morreu ao cair de pontilhão era enfermeiro da Santa Casa
Imagem ilustrativa
Cidade
JD1TV: Vereador alerta sobre presença de onça-pintada com filhotes em bairros da Capital