Gilmar Mendes determina que PGR avalie se Bolsonaro foi omisso durante a pandemia

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o novo procurador-geral da República, Paulo Gonet, avalie se o ex-presidente Jair Bolsonaro foi omisso durante a pandemia de Covid e se manifeste sobre uma possível investigação contra ele.

O despacho, sigiloso, foi assinado pelo ministro em 19 de dezembro, e faz parte de um processo que foi reaberto, também pelo minitro, e revelado nesta sexta-feira (5) pela Veja.

A decisão de Gilmar invalida um parecer anterior da PGR, na época sob comando de Augusto Aras, indicado por Bolsonaro ao cargo, que se manifestou a favor do arquivamento de apurações sobre eventuais irregularidades contra o ex-chefe do executivo federal.

