Golpe de 1964 completa 61 anos e STF relembra o período: "lembrar para não repetir"

O Supremo Tribunal Federal (STF) relembrou em suas redes sociais o golpe militar de 1964, que nesta segunda-feira (31) completa 61 anos, que para a Corte, deve ser lembrado “para que nunca se repita”.

O golpe marcou o início de uma ditadura no Brasil que durou 21 anos, período em que as eleições diretas foram suspensas e a liberdade de expressão e oposição política restringidas, com centenas de pessoas desaparecidas durante o período.

“Há 61 anos, direitos fundamentais foram comprometidos no Brasil: era o início da ditadura militar, que perdurou por 21 anos. A redemocratização veio com participação popular e uma Assembleia Constituinte, que elaborou a Constituição Federal de 1988 - a Lei Maior, que restabeleceu garantias, o direito ao voto, a separação dos Poderes, princípios e diretrizes para reger o Estado Democrático de Direito”, disse a publicação.

A publicação, que foi feita no Instagram, X e Facebook, destacou a importância de falar sobre a data, que deve ser lembrada “para que nunca mais se repita”. “Hoje e sempre, celebre a democracia e a Constituição Cidadã”, completou o post.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também