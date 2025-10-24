Menu
Justiça

Golpes do falso advogado motiva ação da OAB-MS contra big techs e empresas de comunicação

Bitto Pereira classificou a situação como um "gravíssimo problema" e quer responsabilizar aqueles que lucram com esses crimes, que fazem vítimas em MS e prejudicam advogados

24 outubro 2025 - 11h11Vinícius Santos
Advogado Bitto Pereira, presidente da ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS)Advogado Bitto Pereira, presidente da ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS)   (Reprodução)

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) anunciou que vai ingressar com Ação Civil Pública na Justiça para responsabilizar grandes grupos corporativos de tecnologia — as chamadas big techs — e outras instituições pelo crescente número de golpes do falso advogado que têm vitimado pessoas em Mato Grosso do Sul.

A informação foi confirmada pelo advogado Luís Cláudio Alves Pereira, o “Bitto Pereira”, presidente da OAB/MS, que classificou a situação como um "gravíssimo problema". A decisão de acionar judicialmente as big techs foi tomada após uma sessão extraordinária do Conselho Seccional, realizada na última quinta-feira (23).

Conforme Bitto Pereira. “Essa situação vem causando prejuízos gravíssimos à população e à advocacia em Mato Grosso do Sul. Já havíamos criado um canal de denúncias sobre esse tema, mas precisamos avançar, e faremos isso por meio do ajuizamento de uma Ação Civil Pública em nome da OAB/MS, buscando também responsabilizar empresas de telefonia, Meta e instituições financeiras, pois esses golpes vêm se agravando a cada dia.

Bitto apontou ainda que esses golpes têm tomado tempo de "Advogados e advogadas, diariamente, em vez de dedicarem seu tempo ao exercício da profissão, têm que lidar com essas situações que afetam seus clientes. Por isso, vamos cumprir nosso papel e recorrer à tutela judicial através de uma Ação Civil Pública, buscando solução para esse grave problema.”

Cuidados e prevenção

A entidade tem incentivado o uso da plataforma ConfirmADV, ferramenta da OAB Nacional que permite verificar se um advogado está regularmente inscrito. No âmbito da seccional em MS, também está disponível a plataforma de denúncias Denúncia – Falso Advogado. Além disso, o Cadastro Nacional dos Advogados (CNA), mantido pelo Conselho Federal da OAB, pode ser consultado para confirmar a regularidade profissional dos advogados.

