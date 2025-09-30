Menu
Governo cria novas regras para pensão a filhos de vítimas de feminicídio

Órfãos menores de 18 anos terão direito a um salário mínimo mensal

30 setembro 2025 - 18h38Taynara Menezes, com Agência Brasil
A pensão especial garante um salário mínimo mensalA pensão especial garante um salário mínimo mensal   (Foto: Agência Brasil)

O Governo Federal criou novas regras para a pensão a filhos e dependentes menores de 18 anos órfãos em razão do crime de feminicídio. O decreto foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (30). A pensão especial garante um salário mínimo mensal - atualmente R$ 1.518 - aos órfãos a partir da data do óbito da vítima.

A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, afirmou que a pensão especial representa proteção e segurança aos filhos e aos dependentes órfãos dessas mulheres mortas por feminicídio. 

“O Estado tem a responsabilidade de assegurar a transferência de renda para que essa criança tenha suas necessidades básicas garantidas, mesmo vivendo com seus familiares, ou para uma criança que será adotada ou uma criança que vai viver, provisoriamente, em um abrigo”, disse durante a 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (5ª CNPM), em Brasília.

O 19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado este ano, registra 1.492 vítimas de feminicídio em 2024, um aumento de 0,7% em relação ao ano anterior e o maior número desde 2015, quando a Lei do Feminicídio entrou em vigor. 

Márcia Lopes lamentou a estatística, que representa uma média de quatro mulheres assassinadas por dia. 

"Nós queremos eliminar os feminicídios. Nós temos que trabalhar para isso. Nenhuma mulher pode ser morta por ser mulher", defendeu.

 

