Governo Federal adquire imóvel para sede da Justiça Federal em Corumbá

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, ligado ao Governo Federal, anunciou a formalização de um contrato para a aquisição de um imóvel destinado à instalação da sede da Justiça Federal de Primeiro Grau em Mato Grosso do Sul, na 4ª Subseção Judiciária. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (02).

O imóvel está localizado em Corumbá, na Rua Campo Grande, nº 703, Lote 59, Bairro Aeroporto, com uma área total de 2.608,76 m² e uma construção já existente de 914,86 m².

O valor total do contrato atingiu a marca de R$ 5.430.000,00 (cinco milhões, quatrocentos e trinta mil reais). O imóvel será incorporado à Secretaria do Patrimônio da União.

