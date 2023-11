Governo firma acordo de R$ 8 milhões para a construção do Novo Fórum de Maracaju

O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), Desembargador Sérgio Fernandes Martins, recebeu, na tarde desta sexta-feira (17), o governador Eduardo Riedel no Palácio da Justiça para a solenidade de assinatura da ordem de serviço para a construção do novo prédio do Fórum de Maracaju.

A obra terá investimentos no valor total de R$ 8.498.499,35 e área total construída de 1.545,00 m², que a partir da data de início da execução da obra, deverá ser concluída em até 12 meses.

Com o crescimento e desenvolvimento da comarca e arredores, o atual prédio do Fórum de Maracaju não é mais adequado para se atender a demanda local com qualidade e nem oferecer local adequado de trabalho para juízes e servidores.

Sérgio lembrou que as negociações para se chegar até este momento começaram em 2019, por isso, houve tamanho empenho para se concretizar a iniciativa. “Estamos nos esforçando para atender o jurisdicionado. O Estado está crescendo e temos que atender a demanda. O atual prédio é um dos mais antigos e não se mostra capaz de absorver adequadamente as necessidades da comarca. Agradeço o empenho do prefeito e dos vereadores de Maracaju que não mediram esforços para que tivéssemos o terreno adequado para o novo prédio. Agora é arregaçar as mangas e trabalhar”, disse o desembargador.

O novo prédio foi apontado pelo prefeito de Maracaju, José Marcos Calderan, como resultado do crescimento e modernização da cidade.

