Hacker da "Vaza Jato" é condenado a 20 anos de prisão

O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, condenou Walter Delgatti, conhecido como o hacker da “Vaza Jato”, e outros seis investigados na Operação Spoofing por diversos crimes.

Além dele, outros seis hackers foram presos preventivamente no âmbito da operação, deflagrada em 2019, que investigava uma invasão aos celulares e divulgação de mensagens privadas de membros do Ministério Público Federal (MPF) do Paraná e o ex-juiz Sergio Moro.

Delgatti foi condenado a 20 anos, 1 mês e 736 dias-multa pelos crimes de organização criminosa, lavagem e ocultação de bens, direitos e valores, por invadir dispositivo informático de uso alheio com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo ou de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita, além de realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo da Justiça, sem autorização judicial.

Além de Delgatti, foram condenados Gustavo Henrique Elias Santos, a 13 anos e 9 meses de reclusão e 520 dias-multa; Thiago Eliezer Martins Santos, a 18 anos e 11 meses de reclusão e 547 dias-multa; Suelen Priscila De Oliveira, a 6 anos de reclusão e 20 dias-multa; e Danilo Cristiano Marques, a 10 anos e 5 meses de reclusão e 100 dias-multa.

Luiz Henrique Molição também foi condenado, mas devido a sua delação premiada, recebeu perdão judicial.

