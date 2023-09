Hacker é preso em Campo Grande após invadir sistema da Justiça e mudar processo

A Polícia Federal prendeu em Campo Grande, no último domingo (17), o hacker Selmo Machado da Silva, que invadiu o sistema do Tribunal Regional Federal da Terceira Região (TRF-3) para mudar vários processos em que era réu.

Ele também é procurado pela Polícia Internacional (Interpol)

Segundo a polícia, o hacker alterou os pareceres de pelo menos seis processos para tentar influenciar a opinião do juiz e ser inocentado. Além disso, ele também é acusado de tentar transferir dinheiro sob controle da Justiça para contas de empresas laranjas controladas por ele.

Ele teria utilizado um login e um certificado digital de um servidor que era administrador do sistema e conseguia fazer alterações, e foi a partir daí que conseguiu obter credenciais e senhas de servidores e juízes do TRF.

No espaço onde o Ministério Público sugere uma condenação, ele preencheu a área com a frase: "Merecendo ser acolhida a tese defensiva".

A defesa do hacker afirmou que ainda não houve trânsito em julgado do caso, ou seja, ainda cabe recurso.

