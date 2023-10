Homem acusado de feminicídio encara júri formado por 7 mulheres em Campo Grande

Nesta terça-feira (17), um júri composto exclusivamente por mulheres, sete no total, iniciou o julgamento de Lucas Pergentino Câmara, de 29 anos, acusado da morte de Maria Graziele Elias de Souza, ocorrida em abril de 2020, no Bairro Parque do Lageado, em Campo Grande.

De acordo com a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), a vítima foi assassinada de forma traiçoeira, por meio de asfixia, mais especificamente pelo golpe conhecido como "mata-leão". O crime é qualificado como feminicídio. Além disso, o acusado é apontado por ter ocultado o corpo da vítima às margens da BR-262.

Ao término do julgamento, a decisão sobre a condenação ou absolvição de Lucas será determinada pela maioria dos votos das juradas. Isso significa que a decisão final depende de pelo menos quatro juradas votando a favor ou contra a condenação do réu.

