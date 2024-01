Homem acusado de matar cunhado na virada do ano vai a júri popular em Campo Grande

A Justiça definiu que a sessão do Tribunal do Júri para julgar o réu Wagner Contreira Lucas, acusado de matar o cunhado Darley de Lima Ramos a facadas em 1º de janeiro de 2018, ocorrerá no dia 29 de fevereiro de 2024, às 08:00 horas, uma quinta-feira.

O crime aconteceu por volta das 4h20, na esquina das Ruas do Panda e Cisne, no Conjunto Habitacional Estrela Dalva II, em Campo Grande. De acordo com informações processuais, a morte se deu durante uma discussão enquanto a família comemorava a virada do ano.

Darley de Lima Ramos foi vítima de vários golpes de faca em seu corpo. Outro indivíduo chegou a ser denunciado por participação no crime, mas a Justiça o absolveu devido à falta de provas concretas.

Wagner Contreira Lucas está atualmente em liberdade, respondendo ao processo criminal.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também