Homem condenado por morte com 'chave de braço' tenta anular julgamento na Capital

Alan Silva Santos, de 27 anos, condenado pelo homicídio de Altivane Ramos Borges, de 54 anos, busca a anulação do julgamento que o sentenciou a 13 anos de prisão. O crime ocorreu por volta das 18:00 horas, na Rua Patriarca, Bairro Vila Taquarussu, em Campo Grande, em setembro de 2016,

A defesa de Santos alega a inclusão de documentos após o prazo estabelecido pelo artigo 422 do Código de Processo Penal, buscando assim a anulação do processo. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS), por sua vez, argumenta que a alegação da defesa não tem fundamento e defende a manutenção da pena.

O recurso aguarda análise pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). De acordo com informações do processo, Alan Silva Santos mantinha uma relação amorosa com Altivane Ramos Borges. No dia do crime, Borges teria insistido para que Santos permanecesse em sua residência para atividades íntimas, enquanto o acusado desejava ir embora.

Em um momento, Santos atacou Borges com socos e aplicou um golpe fatal conhecido como 'chave de braço'. Posteriormente, ele apropriou-se do celular da vítima e fugiu do local. O caso segue em tramitação na Justiça, e Alan Silva Santos responde ao processo em liberdade.

