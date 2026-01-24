Menu
Justiça

Homem é condenado a 17 anos de prisão por estupro e exibição de pornografia para enteada

A criança tinha oito anos quando os abusos começaram

24 janeiro 2026 - 17h29Sarah Chaves
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa  

Um homem foi condenado a 17 anos, 10 meses e 20 dias de prisão, em regime inicial fechado, por crimes cometidos contra a enteada em Nova Mutum, a 264 quilômetros de Cuiabá (MT). A sentença reconheceu os crimes de estupro de vulnerável e de indução de criança ao acesso a material pornográfico.

De acordo com o portal FTN Brasil, as denúncia apontam que os abusos ocorreram de forma repetida entre 2020 e 2025, quando a vítima tinha apenas oito anos de idade. O réu mantinha relacionamento com a mãe da criança à época e conviveu com a família por cerca de cinco anos, período em que teve dois filhos com ela.

As investigações apontaram que o condenado se aproveitava de momentos em que ficava sozinho com a menina para cometer os abusos, registrados em pelo menos quatro ocasiões. Além da violência sexual, ele também obrigava a criança a assistir a vídeos com conteúdo pornográfico.

O caso veio à tona após a revelação dos fatos, quando os órgãos de proteção foram acionados.

A ocorrência foi registrada e a vítima passou por exame pericial e depoimento especial em juízo. No momento em que os crimes foram denunciados, o homem já não mantinha relacionamento com a mãe da criança.

