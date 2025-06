Homem é condenado a 9 anos por matar com 6 facadas após cobrança de dívida

José Carlos de Souza Torres, de 48 anos, foi condenado a nove anos de prisão por matar Agostinho Medina, de 45 anos, com seis facadas no dia 16 de fevereiro de 2020, em Campo Grande. O crime aconteceu por volta das 18h, na Rua Franco da Rocha, no bairro Jardim Centro Oeste.

A decisão foi tomada nesta quarta-feira (4) pelo Conselho de Sentença. O julgamento foi presidido pelo juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri. O magistrado determinou a prisão imediata do réu, que acompanhava o julgamento presencialmente.

Durante o júri, a acusação de homicídio foi desclassificada para lesão corporal seguida de morte. A tese de que o acusado teria agido sob violenta emoção não foi apreciada pelos jurados, já que, segundo a sentença, não havia provas de provocação por parte da vítima.

De acordo com o processo, o crime foi motivado por uma cobrança de dívida feita pela vítima ao irmão do acusado. José Carlos teria atacado Agostinho no momento em que ele abria a mercearia onde trabalhava, sem chance de defesa.

O juiz também fixou o pagamento de R$ 10 mil, a título de indenização mínima por danos morais, à esposa e aos filhos da vítima. O valor deverá ser corrigido. A defesa pode recorrer da decisão, mas José Carlos seguirá preso.

