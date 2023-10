Homem é condenado a indenizar vizinho por som alto em Campo Grande

Um homem foi condenado pela Justiça Estadual de Mato Grosso do Sul por perturbação do sossego de seu vizinho na região do bairro São Francisco, em Campo Grande. A decisão, divulgada no Diário da Justiça nesta quinta-feira (26), estabelece medidas severas em relação ao caso.

O juiz Deni Luis Dalla Riva, da 6ª Vara Cível, determinou que o condenado está proibido de emitir ruídos em sua propriedade e residência, localizada na Avenida Mascarenhas de Moraes, que excedam os limites de decibéis permitidos na área. O descumprimento dessa determinação acarretará uma multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Além dessa penalização, o réu foi condenado a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais ao vizinho que moveu a ação, a qual está em tramitação desde abril de 2021. O autor da demanda solicitava uma indenização de R$ 10 mil.

De acordo com informações levantadas, a ação foi desencadeada devido às constantes perturbações provocadas pelo réu, incluindo a reprodução de som em alto volume, muitas vezes ultrapassando o horário permitido.

A decisão do juiz ainda detalha que, em um primeiro momento, o autor da ação tentou resolver a questão de forma amigável, solicitando que o réu baixasse o volume do som. No entanto, o réu recusou o pedido e dirigiu xingamentos não apenas ao vizinho, mas também à mãe deste, levando à necessidade de registrar um boletim de ocorrência.

Em outra ocasião, seguindo o mesmo comportamento, o réu não apenas ameaçou o vizinho, mas também o agrediu, tudo porque o vizinho pediu, de forma pacífica, que o volume do som fosse reduzido na residência do condenado.

O réu, contudo, não apresentou qualquer defesa durante o processo, o que levou à condenação baseada nas evidências apresentadas.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também