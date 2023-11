Homem é condenado por investida sexual contra chefe em hospital de Campo Grande

Um homem de 41 anos, residente na região sul de Campo Grande, foi condenado pela Justiça por tentativa de estupro contra sua chefe, uma mulher de 48 anos, durante o expediente em um hospital privado da capital, no ano de 2020.

Segundo denúncia do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS), o acusado tentou, por duas vezes, praticar ato libidinoso contra a vítima, resultando em sua absolvição em uma acusação e condenação na outra.

Conforme apuração da reportagem, a vítima estava desempenhando suas funções quando, ao agachar-se em um banheiro para inspecionar um ralo, percebeu o réu se aproximando por trás. Este teria puxado seus cabelos, tentando agarrá-la, enquanto ela observou que suas calças estavam abaixadas, expondo suas partes íntimas. A vítima conseguiu escapar e notou que o botão de sua roupa estava aberto pelo agressor.

Inicialmente, o acusado negou qualquer forma de amizade ou relacionamento fora do ambiente profissional. No entanto, mais tarde, alegou que a vítima teria demonstrado interesse por ele, afirmando ter mantido relações sexuais diversas vezes. A vítima negou categoricamente qualquer envolvimento amoroso com o réu.

O Juiz Roberto Ferreira Filho, da 1ª Vara Criminal, ao analisar a troca de mensagens no WhatsApp entre a vítima e o acusado, destacou que, com base nas declarações da vítima, no interrogatório do acusado e nas conversas, o réu de fato praticou atos libidinosos, como beijos e toques íntimos, sem o consentimento da vítima.

O magistrado enfatizou que, no caso em questão, não há dúvidas quanto à autoria e à ocorrência do ato criminoso, seja pelas conversas registradas no aplicativo, seja pela confirmação do réu.

Contudo, da análise do conjunto probatório, verifica-se que apenas um ato libidinoso restou comprovado nos autos, o qual ocorreu dentro do banheiro, conforme declarado pela vítima em juízo e registrado nas conversas do WhatsApp.

Em decorrência disso, nos termos dos artigos 59 e 68 do Código Penal, o Juiz fixou a pena-base em 1 (um) ano de reclusão. Considerando o réu como primário e com bons antecedentes, a pena não ultrapassando 4 (quatro) anos, e as circunstâncias judiciais não desfavorecendo, foi estabelecido o regime aberto.

No que diz respeito à substituição da pena, o réu não faz jus conforme o artigo 44, inciso I do Código Penal, dada a violência relatada pela vítima, que descreveu puxões de cabelo e agressão física. Contudo, pelo quantum da pena não ser superior a 2 (dois) anos, o réu faz jus à suspensão condicional da pena.

O réu poderá recorrer em liberdade. Ele foi condenado também ao pagamento das custas do processo, e foi arbitrado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais em favor da vítima.

Em caso de trânsito em julgado, determina-se a inscrição do nome do réu no rol dos culpados.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Agronegócio JD1 Agro: Café brasileiro é eleito o melhor do mundo Interior Homem morre após chocar veículo contra carreta na BR-262 Geral Acumulou: Ninguém acerta e prêmio da Mega-Sena vai para R$ 51 milhões Geral Dia Nacional de Combate ao Aedes Aegypti: como se prevenir Geral Vânia Mello é reeleita presidente do CREA-MS Geral Com sorte? Mega-Sena sorteia R$ 43 milhões neste sábado Geral Ministro do TCU vem a Capital Geral JD1 AGORA: Curto-circuito causa incêndio em penitenciário no Lar do Trabalho Geral Procon realiza atendimentos na rua neste sábado; veja onde Geral JD1 Urgente: Mato Grosso do Sul bate novo recorde de consumo de energia

Deixe seu Comentário

Leia Também